Avellino, Di Gaudio: “Contro il Francavilla gara della svolta. Braglia? Siamo con... (Di martedì 12 ottobre 2021) Le parole dell'attaccante dell'Avellino, Antonio Di Gaudio, sul momento vissuto dalla squadra dopo il successo Contro il Francavilla Leggi su mediagol (Di martedì 12 ottobre 2021) Le parole dell'attaccante dell', Antonio Di, sul momento vissuto dalla squadra dopo il successoil

Advertising

ILOVEPACALCIO : Avellino, il palermitano Di Gaudio: «Contro la Virtus Francavilla la nostra svolta» - Ilovepalermocalcio - TuttoAvellinoit : Le parole di Antonio Di Gaudio, attaccante dell'#Avellino, in merito all'inizio complicato dei lupi, sui tifosi,… - TgNewsTV : Noviello:”Vittoria meritata dell’#Avellino: Di Gaudio migliore in campo - infoitsport : Avellino-Virtus Francavilla 1-0, le pagelle: la decide Gagliano, bene Silvestri e Di Gaudio - infoitsport : Avellino-Virtus Francavilla 1-0, le pagelle: Dossena-Silvestri ok, Di Gaudio lampi di classe -