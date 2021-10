Aula 162 | oltre 100 posti di lavoro in 9 mesi per i più svantaggiati

(Di martedì 12 ottobre 2021) Al salone della Csr 2021 associazione Next presenta i risultati dei primi 9di ‘162’, il progetto di inclusione sociale e lavorativa promosso in collaborazione con Procter & Gamble Italia. Grazie a questo progetto, che ha preso il via a gennaio 2021, attivo a Milano, Parma, Caserta, Pomezia e Novara, sono già state create100 opportunità lavorative che hanno aiutato persone in difficoltà a ritrovare un riscatto sociale attraverso il. L’obiettivo di associazione Next è fornire una risposta di sistema al problema sociale della disoccupazione, favorendo l’incontro virtuoso tra imprese alla ricerca di personale qualificato e soggettiin cerca di. In questi anni il ‘modello Next’, lanciato prima della nascita dell’Associazione, ha dimostrato ...

Adnkronos

