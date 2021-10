Atletico Madrid, Simeone: “Messi? Un sogno durato tre ore, Suarez mi ha detto che…” (Di martedì 12 ottobre 2021) L’allenatore dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha svelato un retroscena di calciomercato relativo alla scorsa estate. Il protagonista è Leo Messi, quando ancora era alla ricerca di una squadra dopo l’addio al Barcellona: “Non ho parlato direttamente con lui, ma con il suo amico Luis Suarez. Gli ho chiesto quale fosse la situazione e se avessimo una possibilità, seppur piccola, di vederlo con questa maglia. Luis mi disse che il Psg voleva chiudere l’operazione a tutti i costi. Il nostro sogno è durato appena tre ore” ha dichiarato il ‘Cholo’ al quotidiano Clarìn. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) L’allenatore dell’Diegoha svelato un retroscena di calciomercato relativo alla scorsa estate. Il protagonista è Leo, quando ancora era alla ricerca di una squadra dopo l’addio al Barcellona: “Non ho parlato direttamente con lui, ma con il suo amico Luis. Gli ho chiesto quale fosse la situazione e se avessimo una possibilità, seppur piccola, di vederlo con questa maglia. Luis mi disse che il Psg voleva chiudere l’operazione a tutti i costi. Il nostroappena tre ore” ha dichiarato il ‘Cholo’ al quotidiano Clarìn. SportFace.

Advertising

Daniele20052013 : Atletico Madrid, Simeone: «C’era l’idea di provare a prendere Messi, ma…» - junews24com : Simeone svela: «Ho chiamato Suarez per provare a prendere Messi» - - GreenMidnight1 : @falliremooggi L'alternativa era lui... - loris_assi : RT @gippu1: Due gol su rigore nei primi 11 minuti: in Portogallo-Lussemburgo Cristiano #Ronaldo migliora il suo record precedente che risal… - AdrianKatex : RT @FOOTLIVE27: Lionel Messi vs Atletico Madrid - 2011/12. ???? -