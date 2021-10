Atletica | Marcell Jacobs e un doppio obiettivo mondiale nel 2022

Leggi su oasport

(Di martedì 12 ottobre 2021) La salute innanzitutto e poi due obiettivi mondiali niente male.vuole unda protagonista, sia all’aperto che al coperto e, se il fisico lo sosterrà, avrà tempo e modo di essere ancora una volta tra i migliori sprinter del globo. Due gli appuntamenti mondiali, il primo alla Stark Arena di Belgrado dal 18 al 20 marzo con i Mondiali indoor, il secondo a luglio, ad Eugene, nella tana dei velocisti statunitensi, con i Mondiali all’aperto e infine ad agosto, per non farsi mancare nulla, all’Olympiastadion di Monaco per gli Europei all’aperto. Un vero e proprio tour de force che però non preoccupa il campione olimpico, che è abituato a gareggiare spesso e che, lo ricordiamo, è anche campione europeo in carica indoor per il titolo vinto lo scorso marzo a Torun in Polonia....