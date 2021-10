Atalanta, si lavora al rinnovo di Freuler: le ultime (Di martedì 12 ottobre 2021) Il club bergamasco è al lavoro per prolungare ulteriormente il contratto dello svizzero Remo Freuler: i dettagli Atalanta pronta a blindare uno dei suoi pilastri. Come riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il club bergamasco starebbe per far valere la clausola per il rinnovo automatico fino al 2023 di Remo Freuler. Ma non è detto che sia finita qui. Le parti, infatti, potrebbero presto incontrarsi per un ulteriore prolungamento dell’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Il club bergamasco è al lavoro per prolungare ulteriormente il contratto dello svizzero Remo: i dettaglipronta a blindare uno dei suoi pilastri. Come riferito dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, il club bergamasco starebbe per far valere la clausola per ilautomatico fino al 2023 di Remo. Ma non è detto che sia finita qui. Le parti, infatti, potrebbero presto incontrarsi per un ulteriore prolungamento dell’accordo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

