Atalanta, Percassi: «Muriel ce lo teniamo. Ronaldo? Bisogna chiedergli una cosa» (Di martedì 12 ottobre 2021) Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Manchester United Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. MANCHESTER UNITED – «Speriamo di riuscire a fare un risultato positivo e di trarre degli insegnamenti. Siamo in testa è vero, ma al ritorno essere davanti sarà più difficile. Le gare sono tutte importanti, tutte decisive, l’importante è non perderle. Cristiano Ronaldo? È un grandissimo giocatore, bisognerebbe chiedere a lui cosa pensa quando gioca con l’Atalanta. Il Manchester United è uno squadrone». SCAMBIO Muriel KULUSEVSKI – «Allo stato attuale ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 ottobre 2021) Antonio, presidente dell’, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Manchester United Antonio, presidente dell’, ha parlato in vista del match di Champions League contro il Manchester United. Le sue dichiarazioni raccolte da tuttomercatoweb.com. MANCHESTER UNITED – «Speriamo di riuscire a fare un risultato positivo e di trarre degli insegnamenti. Siamo in testa è vero, ma al ritorno essere davanti sarà più difficile. Le gare sono tutte importanti, tutte decisive, l’importante è non perderle. Cristiano? È un grandissimo giocatore, bisognerebbe chiedere a luipensa quando gioca con l’. Il Manchester United è uno squadrone». SCAMBIOKULUSEVSKI – «Allo stato attuale ...

Advertising

CalcioNews24 : #Atalanta, #Percassi: «#Muriel ce lo teniamo. #Ronaldo? Bisogna chiedergli una cosa» - serieAnews_com : ??? 'Non è facile lavorare con lui': #Percassi punzecchia #Gasperini - mirkonicolino : #Percassi: '#Kulusevski all’#Atalanta e #Muriel alla #Juventus? Allo stato attuale non c’è nulla, ce lo teniamo' - gilnar76 : Kulusevski all’Atalanta e Muriel alla #Juventus: parla Percassi #Finoallafine #Forzajuve #LiveAhead #Seriea - cmdotcom : #Atalanta, #Percassi: '#Kulusevski per #Muriel? Allo stato attuale... L'obiettivo è la salvezza. #Gasperini? Per no… -