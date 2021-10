Assegno unico per i figli, il decreto attuativo passa al Cdm: i dettagli sul nuovo aiuto per le famiglie (Di martedì 12 ottobre 2021) Il decreto attuativo del Family Act, che dovrebbe tradursi dal 1° gennaio 2022 nell’Assegno universale unico per i figli, sarebbe pronto per essere discusso nel corso del Consiglio dei Ministri. In particolare, sarebbero stati individuati i fondi da destinare a questo nuovo provvedimento. Ecco di cosa si tratta e a chi sarà destinato. Assegno universale unico per i figli, da dove arriveranno i fondi Il decreto attuativo è stato elaborato dal Ministero della Famiglia e dal Ministero dell’Economia, e potrebbe essere presentato al Consiglio dei Ministri già nelle prossime settimane. In seguito, il testo passerà all’esame delle commissioni parlamentari competenti per materia e alla Conferenza ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 12 ottobre 2021) Ildel Family Act, che dovrebbe tradursi dal 1° gennaio 2022 nell’universaleper i, sarebbe pronto per essere discusso nel corso del Consiglio dei Ministri. In particolare, sarebbero stati individuati i fondi da destinare a questoprovvedimento. Ecco di cosa si tratta e a chi sarà destinato.universaleper i, da dove arriveranno i fondi Ilè stato elaborato dal Ministero della Famiglia e dal Ministero dell’Economia, e potrebbe essere presentato al Consiglio dei Ministri già nelle prossime settimane. In seguito, il testo passerà all’esame delle commissioni parlamentari competenti per materia e alla Conferenza ...

