Assalto alla Cgil, i tanti buchi neri della sicurezza alimentano complottisti. La stretta sulle manifestazioni

Farsi domande non è di destra nè di sinistra. E' legittimo. Le domande in questa storiaccia dell'Assalto squadrista e fascista di Forza Nuova alla sede della Cgil a Roma sono tante.

EnricoLetta : Si parli nelle #scuole domani dell’assalto alla sede del #sindacato. È un fatto gravissimo. Non ci si volti dall’altra parte. - Agenzia_Ansa : Una trentina di manifestanti ha assaltato nella notte il pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma dove era… - reportrai3 : Arrestati i vertici di Forza Nuova: hanno guidato l’assalto dei no green pass alla sede Cgil. Indaga l’antiterroris… - senzchicca : RT @MinutemanItaly: Occhio, che a #QuartaRepubblica stanno sputtanando il trappolone alla CGIL. Han mostrato filmati in cui Castellino annu… - trasimenonline : Assalto alla sede #Cgil, il commento del #Pd del Trasimeno -

Ultime Notizie dalla rete : Assalto alla Il video choc: assalto alla Cgil annunciato. Gli errori di Lamorgese Era tutto scritto, anzi detto, almeno un'ora e mezzo prima dell'assalto alla Cgil . Non c'era bisogno di servizi di intelligence, infiltrati, grandi investigatori per capire che la manifestazione di sabato a Roma contro il green pass sarebbe finita in un disastro (...

Assalto alla Cgil, i tanti buchi neri della sicurezza alimentano complottisti. La stretta sulle manifestazioni ... partito neo franchista spagnolo, abbia condannato la violenza squadrista ma sia riuscita nella capriola di dire: "Non capisco bene però l'origine ideologica di questo assalto alla Cgil che è un ...

Assalto alla Cgil, la solidarietà del terzo settore La Difesa del Popolo Scontri no Green Pass, «Volevo occupare il Parlamento». Linea dura: «Resti in carcere» Pilosio resta dentro come Corradetti, figlio della compagna di Castellino. L’artigiano che ha solo l’obbligo di firma. E il manifestante della provincia di Agrigento che avrebbe colpito gli agenti con ...

Forza nuova, Draghi valuta lo scioglimento per decreto. Il no della Lega Per Palazzo Chigi tutte le strade sono aperte. L’altro problema che Palazzo Chigi si trova ad affrontare sono i dubbi del Viminale A Palazzo Chigi la discussione è iniziata domenica ed è già nel vivo.

