Ascolti Grande Fratello Vip 6, nona puntata: dati auditel dell'11 ottobre 2021, ottima ripresa per Signorini

Ascolti TV – Ieri sera, lunedì 11 ottobre, il Grande Fratello Vip si è dovuto scontrare con I bastardi di Pizzofalcone, la fiction andata in onda sulla rete ammiraglia di Casa Rai: chi ha avuto la meglio? Ecco i dati auditel.

Ascolti Grande Fratello Vip, nona puntata

Rai1, I bastardi di Pizzofalcone: 4.568.000 spettatori (share 21,85%)
Canale 5, Grande Fratello Vip:...

L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

