Ascolti 11 ottobre | ecco quanto ha fatto la nona puntata del Grande Fratello Vip

(Di martedì 12 ottobre 2021) Parliamo di. Ieri sera Alfonso Signorini, con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, ha condotto ladelVip che ha visto finire in nomination Amedeo Goria, Davide Silvestri e Raffaella Fico. Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Amedeo, Davide e Raffaella! #GFVIP pic.twitter.com/ToYq3oBEtX —(@) October 11, 2021 Rai Uno, invece, ha schierato la nuovadella serie I Bastardi di Pizzofalcone con Alessandro Gasmann e Carolina Crescentini. Il reality di Canale 5 ha totalizzato 3.181.000 telespettatori pari al 20,7% di share, mentre la fiction ha4.568.000 telespettatori, pari al 21,8% di ...

I Bastardi di Pizzofalcone, fiction di Rai Uno con protagonista Alessandro Gassman, trionfa negli ascolti tv del prime time di lunedì 11 ottobre. La serie si è imposta sul Grande Fratello Vip: in term ...