Argentina Uruguay | la Procura apre un’inchiesta sulla vittoria dell’Albiceleste

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Argentina Uruguay

... adesso Inzaghi e l'Inter trattengono il fiato per lo stop del Tucu, fermato da un non ben precisato 'problema' accusato dopo la sfida tradi domenica notte. A rivelarlo è TyC ...Superata la preoccupazione per Lautaro Martinez, in campo per 65' nel successo per 3 - 0 dell'contro l'dopo aver saltato la precedente gara contro il Paragauay in via precauzionale dopo un affaticamento muscolare, in casa Inter adesso le attenzioni sono rivolte alle ...Joaquin Correa ha risentito dell'ennesimo disturbo muscolare e le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore dall'equipe medica ...Brutte notizie in casa Inter. A circa 4 giorni dal match di sabato contro la Lazio Joaquin Correa si ferma. Come riportato da "Tyc Sport" il "Tucu", uscito acciaccato al termine di Argentina-Uruguay, ...