Apple | evento stellare il 18 Ottobre Arrivano i nuovi MacBook Pro?

(Di martedì 12 ottobre 2021)annuncia ilssimoin streaming per il 18alle 19.00 ora italiana. Attesi icompletamente ridisegnati e con il successore del clamorosocessore M1....

Advertising

infoitscienza : Apple annuncia l'evento di ottobre: cosa sarà presentato? - iPhone Italia - DBLiveTECH : Ufficiale: il 18 Ottobre alle ore 19:00 ci sarà un nuovo Evento ?, ovviamente sempre in streaming !! L’evento sarà… - Digital_Day : I nuovi MacBook Pro di apple verranno presentati lunedì 18 ottobre - Corriere : MacBook Pro e AirPods, cosa aspettarsi dall’evento Apple del 18 ottobre - ITechManiaIT : Ufficiale! Evento Apple di Ottobre! ecco tutti i dettagli e i prodotti attesi -

Ultime Notizie dalla rete : Apple evento

... la versione eBook è scaricabile negli store online Mondadori, La Feltrinelli, Rizzoli,iBook, Amazon Kindle. Durante l', sarà possibile acquistare una copia del libro. Parte del ricavato ...Il 18 ottobre si terrà il nuovoche, salvo sorprese, sarà dedicato principalmente ai nuovi MacSilicon. ' Unleashed ' sarà nuovamente un keunote virtuale, con video pre - registrati che presenteranno le varie ...Niente Touch Bar e processore più potente per i nuovi MacBook Pro e design simile alle Pro per le AirPods. Ecco le novità che saranno presentate all’Apple Unleashed ...Sembra che il 18 ottobre, grazie al nuovo evento confermato da parte del colosso di Cupertino, potremo scoprire di più in merito ai nuovi MacBook Pro.