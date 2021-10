Appalti truccati a Salerno, i politici coinvolti sono di sinistra: silenzio dei Tg. «E se fossero stati di FdI?» (Di martedì 12 ottobre 2021) Cosa sarebbe successo se il consigliere regionale Nino Savastano, arrestato nell’ambito di un’inchiesta su un giro di mazzette e Appalti, e il sindaco di Salerno, Enzo Napoli, indagato nella stessa inchiesta, invece che di sinistra fossero stati espressione del centrodestra? A chiederselo oggi è Giorgia Meloni, dopo che la notizia, dagli evidenti risvolti politici, è stata ignorata dai principali mezzi di comunicazione, a partire dal Tg1. «Sia chiaro: si è innocenti fino a prova contraria, però mi chiedo cosa sarebbe successo se l’esponente in questione fosse stato di Fratelli d’Italia…», ha scritto la leader di FdI, sulla sua pagina Facebook. Meloni denuncia il doppiopesismo del mainstream Il caso non è unico nel suo genere e la stessa Meloni ha ricordato il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Cosa sarebbe successo se il consigliere regionale Nino Savastano, arrestato nell’ambito di un’inchiesta su un giro di mazzette e, e il sindaco di, Enzo Napoli, indagato nella stessa inchiesta, invece che diespressione del centrodestra? A chiederselo oggi è Giorgia Meloni, dopo che la notizia, dagli evidenti risvolti, è stata ignorata dai principali mezzi di comunicazione, a partire dal Tg1. «Sia chiaro: si è innocenti fino a prova contraria, però mi chiedo cosa sarebbe successo se l’esponente in questione fosse stato di Fratelli d’Italia…», ha scritto la leader di, sulla sua pagina Facebook. Meloni denuncia il doppiopesismo del mainstream Il caso non è unico nel suo genere e la stessa Meloni ha ricordato il ...

