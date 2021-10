Antonella Clerici, l’annuncio in diretta: “Oggi è un giorno bellissimo”. Ecco perché (Di martedì 12 ottobre 2021) La popolare showgirl e conduttrice Antonella Clerici ha spiegato nel corso della trasmissione “È sempre Mezzogiorno” il motivo della sua euforia. Il tempo di finire la sigla e recarsi al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 12 ottobre 2021) La popolare showgirl e conduttriceha spiegato nel corso della trasmissione “È sempre Mezzo” il motivo della sua euforia. Il tempo di finire la sigla e recarsi al… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

capsuleismail : @Dazed Antonella Clerici e Raffaella Fico - tweetnewsit : ?? Antonella Clerici, poco fa la notizia che nessuno dei suoi fan avrebbe voluto ricevere ?? - 95_addicted : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI: IL SUCCESSO DEL MEZZOGIORNO SENZA GARE E GIUDICI. THE VOICE SENIOR? A FINE NOVEMBRE - gianlu_79 : RT @bubinoblog: ANTONELLA CLERICI: IL SUCCESSO DEL MEZZOGIORNO SENZA GARE E GIUDICI. THE VOICE SENIOR? A FINE NOVEMBRE - bubinoblog : ANTONELLA CLERICI: IL SUCCESSO DEL MEZZOGIORNO SENZA GARE E GIUDICI. THE VOICE SENIOR? A FINE NOVEMBRE -