ANTONELLA CLERICI: IL SUCCESSO DEL MEZZOGIORNO SENZA GARE E GIUDICI. THE VOICE SENIOR? A FINE NOVEMBRE (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua il periodo d’oro di ANTONELLA CLERICI. È sempre MEZZOGIORNO si è consolidato, confermando il già ottimo gradimento della scorsa stagione, mentre a FINE NOVEMBRE torna su Rai1 The VOICE SENIOR, talent rivelazione del 2020. La conduttrice che da 21 anni con il suo sorriso fa compagnia agli italiani a pranzo si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. Il clima festoso e famigliare di È sempre MEZZOGIORNO, il cooking show che ha rivitalizzato una fascia strategica per gli investitori pubblicitari, è lo stesso davanti e dietro le quindi, anzi persino di più come svela una raggiante ANTONELLA al noto settimanale. L’allegra confusione, la risata, la battuta… dietro le quinte tutto è moltiplicato per dieci. Io sono lì in attesa che parta la ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 12 ottobre 2021) Continua il periodo d’oro di. È sempresi è consolidato, confermando il già ottimo gradimento della scorsa stagione, mentre atorna su Rai1 The, talent rivelazione del 2020. La conduttrice che da 21 anni con il suo sorriso fa compagnia agli italiani a pranzo si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni. Il clima festoso e famigliare di È sempre, il cooking show che ha rivitalizzato una fascia strategica per gli investitori pubblicitari, è lo stesso davanti e dietro le quindi, anzi persino di più come svela una raggianteal noto settimanale. L’allegra confusione, la risata, la battuta… dietro le quinte tutto è moltiplicato per dieci. Io sono lì in attesa che parta la ...

