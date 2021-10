Anticipazioni Love is in the air: Aydan e Ayfer saranno ingannate, ecco da chi (Di martedì 12 ottobre 2021) Ayfer e Aydan cadranno nella rete di bugie di Alexander Zucco, il quale come rivelano le Anticipazioni Love is in the air, ingannerà tutte e due. Inoltre, come se non bastasse, l'uomo le raggirerà e scucirà loro persino un'ingente somma di denaro prima di uscire di scena per sempre. Anticipazioni Love is in the air: Alexander inizia una relazione con Ayfer, ma corteggia Aydan Alexander si fidanzerà ufficialmente con Ayer, ma nonostante ciò, inizierà a corteggiare Aydan. L'uomo, come rivelano le Anticipazioni Love is in the air, dirà alla Bolat che il suo rapporto con la zia di Eda non va più bene e che ha intenzione di rompere la relazione quanto prima. In realtà, il cuoco starà mentendo a tutte e ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 12 ottobre 2021)cadranno nella rete di bugie di Alexander Zucco, il quale come rivelano leis in the air, ingannerà tutte e due. Inoltre, come se non bastasse, l'uomo le raggirerà e scucirà loro persino un'ingente somma di denaro prima di uscire di scena per sempre.is in the air: Alexander inizia una relazione con, ma corteggiaAlexander si fidanzerà ufficialmente con Ayer, ma nonostante ciò, inizierà a corteggiare. L'uomo, come rivelano leis in the air, dirà alla Bolat che il suo rapporto con la zia di Eda non va più bene e che ha intenzione di rompere la relazione quanto prima. In realtà, il cuoco starà mentendo a tutte e ...

Advertising

Eda_e_Serkan_ : RT @redazionetvsoap: Una scoperta sconvolgente... #Loveisintheair #anticipazioni - redazionetvsoap : Una scoperta sconvolgente... #Loveisintheair #anticipazioni - infoitcultura : Anticipazioni Love Is In The Air 13 ottobre 2021: episodio 104 - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 12 ottobre 2021 - infoitcultura : Love is in the Air, anticipazioni oggi 12 ottobre: Eda e Serkan a cena da soli -