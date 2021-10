Anna Pettinelli ha deciso: Inder lascia Amici 21 (Di martedì 12 ottobre 2021) La decisione di Anna Pettinelli è arrivata ( e non riusciamo a capire come mai a Flaza non sia toccato lo stesso destino). Nella puntata di Amici 21 in onda oggi, 12 ottobre 2021, abbiamo visto la decisione presa dalla coach del talent che ha scelto di non dare altre possibilità a Inder, che forse ne ha avute anche troppe; poco dopo la registrazione di una puntata molto particolare, in casetta è arrivata una busta rossa inattesa. I ragazzi sapevano che ci sarebbe stata una brutta notizia e infatti si sono spaventati anche al solo pensiero di aprirla. Ma alla fine lo hanno dovuto fare e hanno letto che era per Inder. Il cantante quindi ha letto quello che era stato comunicato dalla sua insegnante, Anna Pettinelli. Nella puntata la coach era stata informata di alcune ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 ottobre 2021) La decisione diè arrivata ( e non riusciamo a capire come mai a Flaza non sia toccato lo stesso destino). Nella puntata di21 in onda oggi, 12 ottobre 2021, abbiamo visto la decisione presa dalla coach del talent che ha scelto di non dare altre possibilità a, che forse ne ha avute anche troppe; poco dopo la registrazione di una puntata molto particolare, in casetta è arrivata una busta rossa inattesa. I ragazzi sapevano che ci sarebbe stata una brutta notizia e infatti si sono spaventati anche al solo pensiero di aprirla. Ma alla fine lo hanno dovuto fare e hanno letto che era per. Il cantante quindi ha letto quello che era stato comunicato dalla sua insegnante,. Nella puntata la coach era stata informata di alcune ...

