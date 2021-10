Andrea trovato morto in casa a 23 anni riverso nel bagno. A lanciare l'allarme la mamma (Di martedì 12 ottobre 2021) Tragedia a Feltre, in provincia di Belluno, dove un giovane di appena 23 anni è morto in casa . La vittima è stata trovata priva di vita riversa nel bagno della sua abitazione. A lanciare l'allarme ... Leggi su leggo (Di martedì 12 ottobre 2021) Tragedia a Feltre, in provincia di Belluno, dove un giovane di appena 23in. La vittima è stata trovata priva di vita riversa neldella sua abitazione. Al'...

