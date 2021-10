Andrea Damante stupisce Elisa Visari. Ecco la sorpresa sugli alberi (Di martedì 12 ottobre 2021) Andrea Damante, sorprende la sua Elisa. Ecco dove stanno festeggiando il loro primo anniversario di fidanzamento Il giovane deejay Andrea Damante, è davvero innamorato della sua nuova fidanzata. Da quando c’è Elisa nella sua vita, Andrea è completamente rinato, ma soprattutto cotto della sua dolce metà. In queste ore per un evenienza speciale ha sorpreso la sua amata Elisa Visari. La nota attrice convive a Milano con lui da ormai un anno, e sono sempre di più i fan che ammirano e stravedono per la giovane coppia. E’ sbocciato l’amore da solo un anno, ma i due hanno già messo in piedi innumerevoli progetti. I due giovani stanno insieme da un anno, e il loro amore va a gonfie vele. Sui social si mostrano sempre più ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021), sorprende la suadove stanno festeggiando il loro primo anniversario di fidanzamento Il giovane deejay, è davvero innamorato della sua nuova fidanzata. Da quando c’ènella sua vita,è completamente rinato, ma soprattutto cotto della sua dolce metà. In queste ore per un evenienza speciale ha sorpreso la sua amata. La nota attrice convive a Milano con lui da ormai un anno, e sono sempre di più i fan che ammirano e stravedono per la giovane coppia. E’ sbocciato l’amore da solo un anno, ma i due hanno già messo in piedi innumerevoli progetti. I due giovani stanno insieme da un anno, e il loro amore va a gonfie vele. Sui social si mostrano sempre più ...

MondoTV241 : Andrea Damante festeggia un anno d'amore con Elisa Visari ma i conti non tornano #andreadamante #elisavisari… - zazoomblog : Andrea Damante festeggia un anno con Elisa Visari si vedevano di nascosto da Giulia De Lellis? - #Andrea #Damante… - UnaDonna_it : Riavvicinamento tra Giulia De Lellis e Andrea Damante? Ecco l'indizio: - GIOVANNI___1979 : @Peppe_FN @alfosignorini Andrea Damante Valeria Marini Pamela Prati Giulia De Lellis Ignazio Moser Cecilia Rodrigue… - EvaBluerose : @miogenerissimoo Sei in tempo per leggere le ennesime schifezze dei fake sotto il commento che ha lasciato ad Andre… -