"Ancora Vivo", la vita sotto scorta di Roberto Saviano diventa una graphic novel (Di martedì 12 ottobre 2021) Non soltanto la drammatica consapevolezza di essere entrato nel mirino della Camorra, ma anche un'esistenza portata avanti con i limiti che comporta una vita sotto protezione. Questa è la storia di Roberto Saviano dal lontano 2006 e l'autore di Gomorra ha deciso di raccontarla in una graphic novel. Ancora Vivo è il titolo dell'opera, realizzata in collaborazione con Hasaf Hanuka, celebre disegnatore israeliano. Vi raccomandiamo... Daphne Caruana Galizia: perché una donna sceglie di rischiare la vita invece di fermarsi Uccisa nel 2017, Daphne Caruana Galizia sapeva di rischiare, ma è andata avanti in nome della verità, della giustizia, del senso di ...

