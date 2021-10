Ancora un Organismo parassita soprannominato “The Thing” trovato nei vaccini COVID | Dr. Franc Zalewski: “Ecco perché c’è il grafene” (Di martedì 12 ottobre 2021) Molte persone potrebbero ormai essere consapevoli dello strano parassita simile all’idra che è stato trovato nei vaccini COVID, dalla dott.ssa Carrie Madej e da alcuni altri ricercatori/scienziati: Carrie Madej è stata una sostenitrice delle vaccinazioni ma è apparsa in molte interviste ed eventi per allertare il pubblico su queste pericolose iniezioni. Approfondimenti: Rivelati Ingredienti dei … Ancora un Organismo parassita soprannominato “The Thing” trovato nei vaccini COVID Dr. Franc Zalewski: “Ecco perché c’è il grafene” proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di martedì 12 ottobre 2021) Molte persone potrebbero ormai essere consapevoli dello stranosimile all’idra che è statonei, dalla dott.ssa Carrie Madej e da alcuni altri ricercatori/scienziati: Carrie Madej è stata una sostenitrice delle vaccinazioni ma è apparsa in molte interviste ed eventi per allertare il pubblico su queste pericolose iniezioni. Approfondimenti: Rivelati Ingredienti dei …un“TheneiDr.: “c’è il” proviene da Database Italia.

Advertising

chevitacc : Pregate che il mio organismo regga Non ho sputato un attimo per terra per ripetere e mi manca ancora il mondo... - evelina21478 : RT @maics_adi: Nonostante i medici dicano che il vaccino fondamentalmente non funziona perché è mutato perché insistete a dire che bisogna… - maics_adi : Nonostante i medici dicano che il vaccino fondamentalmente non funziona perché è mutato perché insistete a dire che… - elvis_sf : @lorenzhaus @poliziadistato @Corriere È un atto di violenza gratuita, garantita da chi dovrebbe sedare questo tipo… - Fiamma_74 : @mattfish1089 @Pixty3 @lbrown22sept @gira_marco Se questi pensano di vaccinare ogni 6 mesi sicuramente l'organismo… -