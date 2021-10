Amy Winehouse | all’asta anche l’abito dell’ultimo concerto

(Di martedì 12 ottobre 2021) Ottocento cimeli appartenuti a Amytra cuiindossato durante l’ultimoandrannoa novembre A dieci anni dalla morte dell’artista Amyi libri, vestiti, reggiseni, scarpe, dischi saranno messia novembre. Tra gli 800 cimeli della cantante britannicail vestito indossato durante l’ultimo. Si tratta delcorto verde e nero disegnato da Naomi Parry, indossato durante ildi Belgrado, ultimo per la cantante visibilmente ubriaca sul palco, abbandonato tra i fischi dei fan. Di lì a poco la sua morte. Vincitrice di un Grammy e pluripremiata per l’album capolavoro “Back to Black” del 2006, l’asta sarà organizzata dalla casa d’aste Julien’s ...

Advertising

Agenzia_Italia : All'asta a New York gli abiti di Amy Winehouse a 10 anni dalla morte - Agenzia_Ansa : Centinaia di oggetti appartenuti alla cantante Amy Winehouse andranno all'asta negli Stati Uniti. La casa d'aste Ju… - zazoomblog : 10 anni dalla scomparsa di Amy Winehouse: messi all’asta gli abiti dell’artista - #dalla #scomparsa #Winehouse:… - anna_annie12 : Usa, decine di abiti di Amy Winehouse all'asta a 10 anni dalla morte | Sky TG24 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Usa, decine di abiti di Amy Winehouse all'asta a 10 anni dalla morte -

Ultime Notizie dalla rete : Amy Winehouse

... Janis Joplin, Kurt Cobain, Jeff Buckley,, Elliott Smith sono alcuni dei protagonisti degli episodi che arriveranno ogni giovedì a partire dal 21 ottobre. Si sposteranno dal format ...Property From The Life And Career Ofè il nome dell'asta che metterà in vendita vestiti e accessori appartenuti alla diva della musica., l'asta approfondimento, il padre Mitch parla di un ...Non solo la musica di Amy Winehouse, ma anche il suo look è rimasto nella storia. A 10 anni dalla scomparsa della cantate i suoi vestiti messi all'asta ...Abiti, libri, dischi, borse: oltre 800 oggetti appartenuti a Amy Winehouse andranno all'asta il mese prossimo. Alcuni dei pezzi più iconici sono stati esposti dalla casa ...