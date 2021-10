Amministrative in Sardegna, Olbia al centrodestra e Carbonia al Pd (Di martedì 12 ottobre 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – Su 98 Comuni della Sardegna chiamati al voto sono 96 quelli ad aver già eletto il proprio sindaco. Nelle tre principali città con più di 15mila abitanti sono stati eletti due sindaci, mentre solo a Capoterra si andrà al ballottaggio e dunque bisognerà attendere un altro turno per avere il primo cittadino. A sfidarsi al secondo turno saranno Beniamino Piga (40,63%), insieme alle liste civiche sostenute dal sindaco uscente Francesco Dessì, e il candidato di Lega, Psd’Az e 20Venti Beniamino Garau (28,7%). Fuori dal ballottaggio Gianluigi Marras (17,5%) di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Riformatori; il candidato del Pd Efisio Demuru (10,36%) e il candidato del Psi Attilio Congiu (2,39%). A Olbia infatti, completato lo scrutinio, è stato confermato il mandato al sindaco uscente Settimo Nizzi di Forza Italia che vince con il 52,08% ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) CAGLIARI (ITALPRESS) – Su 98 Comuni dellachiamati al voto sono 96 quelli ad aver già eletto il proprio sindaco. Nelle tre principali città con più di 15mila abitanti sono stati eletti due sindaci, mentre solo a Capoterra si andrà al ballottaggio e dunque bisognerà attendere un altro turno per avere il primo cittadino. A sfidarsi al secondo turno saranno Beniamino Piga (40,63%), insieme alle liste civiche sostenute dal sindaco uscente Francesco Dessì, e il candidato di Lega, Psd’Az e 20Venti Beniamino Garau (28,7%). Fuori dal ballottaggio Gianluigi Marras (17,5%) di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Riformatori; il candidato del Pd Efisio Demuru (10,36%) e il candidato del Psi Attilio Congiu (2,39%). Ainfatti, completato lo scrutinio, è stato confermato il mandato al sindaco uscente Settimo Nizzi di Forza Italia che vince con il 52,08% ...

Advertising

GiuseppeConteIT : Dopo la pausa per le amministrative riprende l’itinerario per l’Italia. Oggi in partenza per la Sardegna, ecco gli… - Mov5Stelle : IN SARDEGNA E SICILIA VOTA MOVIMENTO 5 STELLE ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE Dopo aver barrato il simbolo, puoi espr… - zazoomblog : Amministrative in Sardegna Olbia al centrodestra e Carbonia al Pd - #Amministrative #Sardegna #Olbia - blogsicilia : #notizie #sicilia Amministrative in Sardegna, Olbia al centrodestra e Carbonia al Pd - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Amministrative in Sardegna, Olbia al centrodestra e Carbonia al Pd - -

Ultime Notizie dalla rete : Amministrative Sardegna Comunali Sardegna, affluenza in calo: vota il 60% degli elettori. Olbia al centrodestra I risultati a Olbia leggi anche Elezioni comunali in Sicilia, i risultati delle Amministrative ... I risultati a Capoterra vedi anche Comunali: in Sardegna affluenza del 60,9%, calo di 6 punti Con il ...

ELEZIONI SICILIA 2021/ Un mosaico senza veri vincitori (e un segnale da M5s) Nove ballottaggi, 32 sindaci eletti e un'elezione annullata. Sono i numeri delle amministrative in Sicilia , che consegnano una quantità di interpretazioni possibili agli analisti ... RISULTATI SARDEGNA ...

Comunali: Sardegna al voto in 98 centri Agenzia ANSA Amministrative in Sardegna, Olbia al centrodestra e Carbonia al Pd CAGLIARI (ITALPRESS) - Su 98 Comuni della Sardegna chiamati al voto sono 96 quelli ad aver già eletto il proprio sindaco. Nelle tre principali città con ...

Manca solo Farinacci al Viminale Più gli elettori premiano moderazione e serietà nell’affrontare la pandemia (dopo il primo giro di amministrative ieri c’è stato il bis in Sicilia e ...

I risultati a Olbia leggi anche Elezioni comunali in Sicilia, i risultati delle... I risultati a Capoterra vedi anche Comunali: inaffluenza del 60,9%, calo di 6 punti Con il ...Nove ballottaggi, 32 sindaci eletti e un'elezione annullata. Sono i numeri dellein Sicilia , che consegnano una quantità di interpretazioni possibili agli analisti ... RISULTATI...CAGLIARI (ITALPRESS) - Su 98 Comuni della Sardegna chiamati al voto sono 96 quelli ad aver già eletto il proprio sindaco. Nelle tre principali città con ...Più gli elettori premiano moderazione e serietà nell’affrontare la pandemia (dopo il primo giro di amministrative ieri c’è stato il bis in Sicilia e ...