Amici 21, una busta rossa per Inder: ecco le parole di Anna Pettinelli (Di martedì 12 ottobre 2021) CASO STRAORDINARIO AD Amici 21: Inder NEI GUAI. Anna Pettinelli HA DELLE COSE DA DIRGLI Nella casetta di Amici 21, dopo la fine della registrazione della puntata, arriva in casetta una busta rossa per Inder. ecco che succede di straordinario. LEGGI ANCHE Amici 21, CHRISTIAN E IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE. ecco UN’ALTRA SFIDA Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di Amici. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ventunesima ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 ottobre 2021) CASO STRAORDINARIO AD21:NEI GUAI.HA DELLE COSE DA DIRGLI Nella casetta di21, dopo la fine della registrazione della puntata, arriva in casetta unaperche succede di straordinario. LEGGI ANCHE21, CHRISTIAN E IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE.UN’ALTRA SFIDA Dal lunedì al venerdì, alle ore 16.10 su Canale 5, va in onda la striscia pomeridiana di. Viene raccontata la vita in casetta e le lezioni che i ragazzi e le ragazze seguono verso la puntata in cui viene riportata la registrazione delle esibizioni ufficiali davanti agli insegnanti. Al momento questa è la formazione della classe della ventunesima ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «L’alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d’un residuo di sogno e d’un principio di pensiero» (Victo… - teatrolafenice : ?? «L’uomo che sposta una montagna comincia portando via piccole pietre» (Confucio). Buongiorno, amici! ??… - TeresaBellanova : Questa mattina con @Ettore_Rosato e una delegazione di @ItaliaViva alla sede della @cgilnazionale per portare la so… - infoitcultura : Amici, lacrime nella casa per uno degli allievi: una notizia sconvolgente - aesposito25 : RT @fuoridalcorotv: Amici di Twitter siete pronti a scatenarvi? Vi aspettiamo alle 21,25 su #Rete4 con una nuova puntata di #Fuoridalcoro @… -