Amici 21 | il cantante Inder è stato cacciato dalla scuola da Anna Pettinelli

Nel corso della puntata del pomeridiano di Amici 21 andata in onda ieri, lunedì 11 ottobre 2021, abbiamo avuto modo di assistere al rimprovero che Maria De Filippi ha fatto al alcuni allievi. Nel corso degli ultimi giorni infatti alcuni degli alunni di questa edizione hanno dimostrato dei comportamenti che vanno contro il regolamento. In particolare a commettere le infrazioni sono stati Flaza e Inder, puniti dai loro professori con la sospensione della maglia. Anna Pettinelli però, coach del cantante Inder, ha deciso di fare una comunicazione importante al suo allievo: scopriamo cosa è successo nel corso del daytime di oggi.

