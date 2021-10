Amici 21, Christian Stefanelli vince la sfida, Anna Pettinelli a sorpresa “scarica” Inder (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante la puntata di ieri, di Amici di Maria de Filippi, abbiamo assistito ai provvedimenti disciplinari presi dalla redazione nei confronti di alcuni allievi. In particolare, a dover rispondere del loro atteggiamento, sono stati Mattia Zenzola – che ha vinto la sfida contro Claudia – il cantante Inder e infine Flaza. Su quest’ultima gli addetti ai lavori si sono concentrati particolarmente, visto l’atteggiamento ostile e tutt’altro che volto al miglioramento. Nel daytime di oggi 12 ottobre, andato in onda su Canale 5, abbiamo preso atto di quanto successo dopo i vari rimproveri. Le esibizioni sono andate avanti come di consueto. Ad affrontare la sfida di ballo è stato subito Christian, che ha vinto e confermato la sua maglia contro un ballerino molto preparato, Angelo. Albe ha cantato il suo inedito ... Leggi su isaechia (Di martedì 12 ottobre 2021) Durante la puntata di ieri, didi Maria de Filippi, abbiamo assistito ai provvedimenti disciplinari presi dalla redazione nei confronti di alcuni allievi. In particolare, a dover rispondere del loro atteggiamento, sono stati Mattia Zenzola – che ha vinto lacontro Claudia – il cantantee infine Flaza. Su quest’ultima gli addetti ai lavori si sono concentrati particolarmente, visto l’atteggiamento ostile e tutt’altro che volto al miglioramento. Nel daytime di oggi 12 ottobre, andato in onda su Canale 5, abbiamo preso atto di quanto successo dopo i vari rimproveri. Le esibizioni sono andate avanti come di consueto. Ad affrontare ladi ballo è stato subito, che ha vinto e confermato la sua maglia contro un ballerino molto preparato, Angelo. Albe ha cantato il suo inedito ...

