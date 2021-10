Amedeo Goria | “Ma quale gravidanza” l’incontro esilarante con Vera Miales

Leggi su ck12

(Di martedì 12 ottobre 2021), ha incontrato, tra i due non è andato molto benenella Casa del Grande Fratello Vip su Canale 5., il suo incontro da cabaret con(Screenshot)A quanto pare il concorrente ha negato la dolce attesa di, la suapsicologica e anche l’intera relazione tra loro due, più che un tentativo di riappacificazione è stato un vero e proprio cabaret tra i due. Alfonso Signorini ha cercato di far sembrare seria la situazione che inevitabilmente stava degenerando in qualcosa di, ad un certo punto ha dichiarato di licenziarsi dopo questo “avvenimento” in onda su Canale5. Nel ...