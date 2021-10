Amazfit lancia GTR 3 | GTR 3 Pro e GTS 3 | terzetto di nuovi smartwatch con il rinnovato Zepp OS

Advertising

androidworldit : In pre-ordine da oggi a partire da 149,90€. Nell'articolo trovate dei codici sconto per risparmiare sulla prenotazi… - infoitscienza : Amazfit lancia i nuovi smartwatch della serie GT 3, ecco i codici sconto per risparmiare sulla prenotazione - Bobe_bot : Amazfit lancia GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 e svela la sua nuova identità ( - TuttoTechNet : Amazfit lancia GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 e svela la sua nuova identità - TuttoAndroid : Amazfit lancia GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3 e svela la sua nuova identità -

Ultime Notizie dalla rete : Amazfit lancia

MobileWorld

Come da protocollo nel weekend, Tronyoggi il nuovo volantino che sarà attivo fino al 9 Luglio prossimo. In promozione troviamo ... Per quanto concerne gli smartwatch, invece, l'GTS 2 ...Come da protocollo nel weekend, Tronyoggi il nuovo volantino che sarà attivo fino al 9 Luglio prossimo. In promozione troviamo ... Per quanto concerne gli smartwatch, invece, l'GTS 2 ...Tre nuovi smartwatch per lo Zepp OS tutto nuovo che promette più agilità e meno consumi. GTR 3 Pro è l’unico dei tre ad avere Wi-Fi, chiamate via Bluetooth e altoparlante. GTR 3 e GTS 3 hanno forme e ...Ufficiale: Amazfit lancia la terza generazione dei modelli GTR, compresa una variante Pro, e GTS. Amazfit ha annunciato il lancio globale della sua nuova linea di smartwatch ispirata al claim UP YOUR ...