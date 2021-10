Amazfit GTR 3 | GTR 3 Pro e GTS 3 | ecco la terza generazione

(Di martedì 12 ottobre 2021)ha presentato la sua secondadi orologi intelligenti dalla forma sia rotonda che rettangolare oltre un anno fa, non c’è quindi da stupirsi che sia arrivato il momento di vedere i nuovi modelli. L’azienda ha, infatti, da poco presentato tre nuovi modelli, con tanto di variante Pro. Sebbene i tre nuovi smartwatch condividano molte caratteristiche principali, si diversificano tra di loro per alcuni punti di forza. Uno rappresenta l’opzione premium, il secondo un’autonomia notevole e il terzo un corpo sottile e leggero.GTR 3 Pro Il telaio dalla forma rotonda dell’GTR 3 Pro è realizzato in lega di alluminio e pesa solamente 32 grammi. E’ inoltre ricoperto da un vetro curvo. Sono presenti due versioni: Brown Leather con un corpo grigio chiaro e Infinite Black con un corpo grigio scuro e ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Amazfit annuncia i nuovi GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 2! Tre nuovi smartwatch per tutti - infoitscienza : Amazfit lancia GTR 3, GTR 3 Pro e GTS 3, terzetto di nuovi smartwatch con il rinnovato Zepp OS - qnazionale : Amazfit annuncia i nuovi GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 2! Tre nuovi smartwatch per tutti - GiuseppeGoglio : RT @news_wear: Con il trio GTR 3 e GTS 3 e GTR 3 Pro Amazfit inizia una nuova sfida #Amazfit #Zepp #GTR3Pro #GTR3 #GTS3 #smartwatch #weara… - news_wear : Con il trio GTR 3 e GTS 3 e GTR 3 Pro Amazfit inizia una nuova sfida #Amazfit #Zepp #GTR3Pro #GTR3 #GTS3… -

Ultime Notizie dalla rete : Amazfit GTR

Le serie3 e GTS 3 si compongono di smartwatch alla moda e facili da usare, con funzioni di monitoraggio completo della salute e del fitness e una batteria di lunghissima durata. Invece ...ha svelato la terza generazione dei suoi smartwatch:3,3 Pro e GTS 3, che danno anche il benvenuto al logo rinnovato del marchio ispirato dallo slogan "Up your game" e incline all'...Sul palco della Giga Fest di Berlino, oltre ad aver intrattenuto la folla e spiegato i progetti futuri, Musk ha lanciato una promessa al pubblico presente: arriverà una GigaBier con bottiglia ispirata ...Amazfit cambia look al proprio logo, con un rebrand dopo tanti anni sul palcoscenico e, per l’occasione, annuncia gli smartwatch GTR 3 Pro, GTR 3 e GTS 3, nel tentativo di unire moda e tecnologia insi ...