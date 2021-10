Almeno 50 mila lavoratori senza green pass Ingorgo tamponi | rischio caos in farmacia

Advertising

Emy56213523 : @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Mariooo, quali 10.000, piazza del Popolo ne contiene almeno 60 Milà.... - FzVittoria : RT @mrcllznn: “Il personale del Ssn ha salvato l’Italia da una Caporetto sanitaria. Abbiamo pagato un prezzo pesantissimo in termini di san… - _Longbeard_ : @autocostruttore Saranno 16 mila almeno - PerutaAntonio : RT @mrcllznn: “Il personale del Ssn ha salvato l’Italia da una Caporetto sanitaria. Abbiamo pagato un prezzo pesantissimo in termini di san… - mrcllznn : RT @mrcllznn: “Il personale del Ssn ha salvato l’Italia da una Caporetto sanitaria. Abbiamo pagato un prezzo pesantissimo in termini di san… -

Ultime Notizie dalla rete : Almeno mila

Corriere della Sera

ROMA - Quanto costa essere un lavoratore no vax? Non poco.500 euro di tamponi da fare ogni due giorni, tre volte alla settimana, per undici settimane ... si perdono quasi 6euro netti. ...... dividerlo per due e moltiplicarlo per 1000, quindi avendo tra i 30 e 40 decessi avremmo tra i 15mila e i 20contagiati in Italia', quindi un numero5 volte superiore a quello comunicati ...Andrea Senesi per www.corriere.it LUCA BERNARDO Dopo l’ormai celebre vocale su Whatsapp, i soldi sono arrivati? La risposta giusta è: solo in parte. Sul conto della campagna elettorale per Luca Bernar ...In Italia e in Europa la vendita di auto è scesa del 20% rispetto al 2019, ma quella di auto elettriche è aumentata del 500%. E il il 2021 è stato l'anno dell'impennata dell'elettrico nei mezzi legger ...