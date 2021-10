Allergia in gravidanza | facciamo chiarezza su sintomi e antistaminici

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 12 ottobre 2021) Anche le donne in dolce attesa possono ritrovarsi alle prese con una reazione allergica. Anzi, inaumenta la probabilità che si presenti un’. Che fare dunque in questi casi? Si possono assumere farmaci? La risposta è sì, ma ovviamente devono essere prescritti dal proprio medico poiché non tutti sono sicuri per la futura mamma e per il bimbo che ha in grembo. E, prima ancora di assumere farmaci, è opportuno identificare e allontanare l’allergene che ha causato la reazione allergica. Si può soffrire di nuove allergie in? L’è una risposta anomala, fuori misura, del nostro sistema immunitario quando viene in contatto con sostanze estranee, i cosiddetti allergeni. Non è detto che queste sostanze causino sempre le stesse reazioni. La risposta è infatti ...