Alla fine Fratelli d'Italia voterà la mozione per chiedere lo scioglimento di Forza Nuova (Di martedì 12 ottobre 2021) Forza Nuova ha devastato anche il centrodestra. Dopo le iniziali posizioni ambigue, infatti, anche Fratelli d'Italia ha annunciato il voto favorevole Alla mozione per chiedere lo scioglimento del movimento di estrema destra. Alla fine, dunque, la matrice è stata trovata anche dal partito guidato da Giorgia Meloni. Ad annunciare la posizione del "partito dei Patrioti" è stato il deputato – e vicepresidente della Camera – Fabio Rampelli. Adesso, dunque, solo Matteo Salvini sembra rimanere sulle sue posizioni avverse a queste mozioni. Fratelli d'Italia ha deciso di votare per lo scioglimento di Forza Nuova

