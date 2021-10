Alfa Romeo - Stelvio 6C Villa dEste | solo diesel | ma al top

(Di martedì 12 ottobre 2021) Passano gli anni, ma guidare unaè sempre un'esperienza appagante. Pochissime altre Suv possono vantare un carattere altrettanto forte e deciso. Da questo punto di vista, l'a ruote alte continua a fare scuola a sé. A cominciare dall'approccio, quasi analogico. Fa specie, in mezzo a plance sempre più minimaliste, fatte di tablet e tasti a sfioramento, trovare i due classici strumenti tondi, un infotainment senza particolari effetti speciali e comandi che si possono ancora ruotare e schiacciare alla vecchia maniera. Ma soprattutto, una posizione di guida che ti fa sentire tutt'uno con la vettura. Come lei nessuna. Quando guidi una, insomma, l'attenzione casca sempre lì: sul piacere di guida. Una magia tutta particolare che rende l'esperienza appagante, sincera e limpida. Aggettivi che quasi mai si utilizzano per ...

Nello stesso incontro, il gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA ha confermato i lanci previsti per il 2022 a Pomigliano e Cassino, cioè l'Tonale e la Maserati Grecale, e l'investimento ...Ad Antonio Giovinazzi ,chiede di dimostrare in pista di valere la conferma per il 2022. Prestazioni e risultati il modo migliore di farlo. Aiuterebbero anche strategie ottimali, spesso mancate quest'anno per ...La direzione aziendale di Alfa Romeo Piedimonte San Germano ha comunicato cds per il giorno 13 ottobre e quindi per domani. Mentre la crisi deimicrochip paralizza le produzioni e allunga il ricorso ag ...Stellantis ha detto che la carenza dei microchip sta influendo sui livelli produttivi, ma non deve compromette le scelte strategiche.