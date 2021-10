Alessia Cioffi, la poliziotta che ha salvato una donna che si stava lanciando dall’ottavo piano (Di martedì 12 ottobre 2021) Mezz’ora in bilico tra la vita e la morte, tra il balcone della sua abitazione e il vuoto lungo otto piani. Poi, l’intervento di una coraggiosa poliziotta fuori servizio che è riuscita a convincerla a non suicidarsi. L’agente di Polizia Alessia Cioffi si è resa protagonista di un gesto eroico, riuscendo – con un’opera di persuasione – a evitare la morte di una 50enne di Reggio Emilia che, per motivi ancora da accertare, si stava per lanciare nel vuoto per porre fine alla sua esistenza. Alessia Cioffi, la poliziotta che salva una donna dal suicidio La 32enne, poliziotta in quel di Reggio Emilia, era fuori servizio e stava facendo una passeggiata con il suo cane. E mentre si trovava in strada, ha iniziato a sentire le ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Mezz’ora in bilico tra la vita e la morte, tra il balcone della sua abitazione e il vuoto lungo otto piani. Poi, l’intervento di una coraggiosafuori servizio che è riuscita a convincerla a non suicidarsi. L’agente di Poliziasi è resa protagonista di un gesto eroico, riuscendo – con un’opera di persuasione – a evitare la morte di una 50enne di Reggio Emilia che, per motivi ancora da accertare, siper lanciare nel vuoto per porre fine alla sua esistenza., lache salva unadal suicidio La 32enne,in quel di Reggio Emilia, era fuori servizio efacendo una passeggiata con il suo cane. E mentre si trovava in strada, ha iniziato a sentire le ...

