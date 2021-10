Alessandra Mastronardi testimonial della skincare Collistar

(Di martedì 12 ottobre 2021)entra nella famiglia beauty diin qualità di. L’amatissima attrice, conosciuta sin dai tempi de I Cesaroni, è il nuovo voltocampagnadel brand per l’Autunno/Inverno 2021 e di tutto il 2022. Inoltre, il compitoè di carattere globale poiché è la prima brand ambassador worldwide di. La locationnuova campagna è la città di Milano, dove tutto ha avuto inizio per il brand di Bolton Group. L’attrice ha annunciato ufficialmente la sua collaborazione con il mondo beauty pubblicando un dietro le quintenuova campagna: “Da oggi entro ufficialmente a far partemeravigliosa famiglia ...

Advertising

rachele98_ : @IlGigantesso Alessandra Mastronardi - graziabea : @IngegnerCarla W Reggio! W Alessandra Mastronardi!! - negri_jenny : @IlContiAndrea Non accadrà mai ma Alessandra Mastronardi e Stefania Spampinato semplicemente il meglio che l'Italia potrebbe offrire - andrewrwp : Comunque Alessandra mastronardi è proprio bella - actionyacksonn : Alessandra Mastronardi -

Ultime Notizie dalla rete : Alessandra Mastronardi

Tv Soap

è uno dei volti più amati e richiesti dello spettacolo italiano per via dei ruoli interpretati fin da giovanissima: Eva nella fiction di Canale 5 I Cesaroni , Roberta nella ...Testimonial beauty: da Federica Pellegrini ad, i nuovi volti della bellezza Esempi di bellezza naturale, consapevolezza, forza e determinazione. E, non ultima, di "italianità". Sono le donne scelte dai brand beauty come ...Alessandra Mastronardi è uno dei volti più amati e richiesti dello spettacolo italiano per via dei ruoli interpretati fin da giovanissima: Eva nella ...La “divina” campionessa del nuoto italiano,è la nuova ambassador di Yves Rocher, brand nato in Bretagna nel 1959 e che da sempre coniuga nelle proprie formule natura e ricerca. La campionessa, che lo ...