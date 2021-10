Alerion | via libera CdA a bond senior

Leggi su quifinanza

(Di martedì 12 ottobre 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione diClean Power ha deto l’emissione di un prestito obbligazionario, non garantito, non convertibile e non subordinato per un controvalore compreso tra un minimo di Euro 150 milioni e un massimo di Euro 200 milioni, destinato sia al pubblico indistinto in Italia sia ad investitori qualificati in Italia e all’estero, da emettersi nel corso del mese di novembre e comunque entro l’ultimo trimestre 2021. Anche il principale azionista della società, FRI-EL Green Power, ha espresso interesse a partecipare alla sottoscrizione delle Obbligazioni di futura emissione. La durata del prestito è stabilita in sei anni a decorrere dalla data di emissione, con tasso di interesse fisso almeno pari al 2,00% su base annua. Le Obbligazioni verranno emesse per un valore nominale pari a Euro ...