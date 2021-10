Albatros presenta “Realtà mancata” | il romanzo della salernitana Mimmi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Storie di un tempo che fu, racconti dell’anima, alla riscoperta di luoghi e di radici. Con la prefazione di Barbara Alberti, la casa editrice, ildi, scrittriceal suo esordio, inserito nella collana di narrativa Nuove Voci. In una conversazione aperta con l’autrice, dalle 18.30 di giovedì 14 ottobre, al Cafe degli Artisti di Salerno, in Via Gianicola de Vicaris, sfoglieremo le vite dei personaggi che, tra sogno e, abitano le pagine del manoscritto. Cos’è la? “Una sera mi sono ritrovata a scrivere di un amore non vissuto: una realta?, appunto. Mi sono ritornati in mente i ...