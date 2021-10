Al via il primo bando del Fondo Italiano per la Scienza (Di martedì 12 ottobre 2021) È stato pubblicato il bando del Ministero dell’Università e della Ricerca che disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale. Cinquanta i milioni disponibili per il 2021, per i quali si attingerà dal Fondo Italiano per la Scienza istituito dal Governo con il decreto Sostegni bis. abr/sat/mrv/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 12 ottobre 2021) È stato pubblicato ildel Ministero dell’Università e della Ricerca che disciplina le procedure per lo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale. Cinquanta i milioni disponibili per il 2021, per i quali si attingerà dalper laistituito dal Governo con il decreto Sostegni bis. abr/sat/mrv/gtr su Il Corriere della Città.

