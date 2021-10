Al Trofeo Martini 60 imbarcazioni in gara | successo alla Lega Navale Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 ottobre 2021)– Lo scorso 10 ottobre si è svoltodiilFederico, per l’edizione del 2021. I soci e gli atleti della realtà velistica, tra le più premiate in Italia, si sono ritrovati con entusiasmo per ricordare la figura del giovane romano. Nella loro ‘casa’ al Mare di Roma, insieme in spiaggia e tra le onde azzurre con diverse barche ai nastri di partenza. Diverse le discipline sportive e specialità in: optimist, laser e windsurf. Giovanissimi, adulti, regatanti e appassionati. Con un sole caldo di ottobre a scaldare le acque e il cielo e vento da nord che soffiava dagli 8 nodi del mattino, ai 20 del pomeriggio che ha spazzato via le nuvole, nel frizzante vento di tramontana. Sono state 60 le ...