Al Parlamento europeo si discute di vietare la registrazione anonima di siti web (Di martedì 12 ottobre 2021) anonimato (Getty Images)La Commissione europea sta lavorando a una normativa per aumentare la sicurezza informatica, anche a causa delle sempre più concrete minacce da parte dei criminali in rete. Uno degli emendamenti a questa direttiva, in discussione al Parlamento europeo, però minaccia l'anonimato online, uno dei principi cardine di internet, con delle pericolose conseguenze a cascata. Se la direttiva fosse approvata in questa forma per registrare il dominio di un sito web in futuro sarà necessario fornire le proprie informazioni personali. Chi possiede il dominio dovrà dare il proprio nome, l'indirizzo e il numero di telefono che compariranno sul database Whois. Finora i principali registrar non richiedevano i numeri di telefono dei titolari di un dominio né verificavano i dati personali. La commissione per ... Leggi su wired

