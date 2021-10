Ail: "A pazienti con mieloma multiplo garantire migliori cure disponibili" (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - “È di fondamentale importanza che i pazienti con mieloma multiplo abbiano accesso ai migliori trattamenti disponibili secondo un percorso di cura e protocolli basati su solide evidenze cliniche che possano assicurare il più lungo periodo di sopravvivenza possibile e una qualità di vita dignitosa”. Così Aurelio Luglio, consigliere di Ail - Associazione contro Leucemie, Linfomi e mieloma - sezione di Bologna, intervenendo oggi all'evento “L'arcipelago del Melanoma”, dibattito promosso da Sanofi al quale hanno partecipato Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei Tumori di Milano, Ordinario di Ematologia presso l'Università degli Studi di Milano e Marcello Cattani, Presidente e Amministratore ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos Salute) - “È di fondamentale importanza che iconabbiano accesso aitrattamentisecondo un percorso di cura e protocolli basati su solide evidenze cliniche che possano assicurare il più lungo periodo di sopravvivenza possibile e una qualità di vita dignitosa”. Così Aurelio Luglio, consigliere di Ail - Associazione contro Leucemie, Linfomi e- sezione di Bologna, intervenendo oggi all'evento “L'arcipelago del Melanoma”, dibattito promosso da Sanofi al quale hanno partecipato Paolo Corradini, direttore della Divisione di Ematologia, Fondazione Irccs Istituto nazionale dei Tumori di Milano, Ordinario di Ematologia presso l'Università degli Studi di Milano e Marcello Cattani, Presidente e Amministratore ...

Ultime Notizie dalla rete : Ail pazienti Una nuova terapia contro le recidive del mieloma multiplo AIL è da sempre al fianco dei clinici e dei ricercatori per garantire le migliori cure e sostenere gli investimenti in ricerca, e accanto ai pazienti e ai loro familiari per amplificare la loro voce ...

AIL Forlì - Cesena e Bologna, è morto il prof. Sante Tura ... si legge in una nota dell'Ail Forlì - Cesena che , nel dolore della grave perdita, rivolge 'un pensiero di profonda riconoscenza al prof per tutto ciò che ha fatto per i suoi pazienti e il mondo del ...

Ail: "A pazienti con mieloma multiplo garantire migliori cure disponibili" Adnkronos Ail: “A pazienti con mieloma multiplo garantire migliori cure disponibili” “È di fondamentale importanza che i pazienti con mieloma multiplo abbiano accesso ai migliori trattamenti disponibili secondo un percorso di cura e protocolli basati su solide evidenze cliniche che po ...

Tumori, Cattani (Sanofi): “Per mieloma multiplo allo studio terapie innovative” “Il mieloma multiplo rappresenta oggi una sfida terapeutica ancora considerevole. C’è un bisogno terapeutico che vedrà anche altre indicazioni, altri studi registrativi. Su questo fronte, Sanofi sta a ...

