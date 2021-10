Ail | “A pazienti con mieloma multiplo garantire migliori cure disponibili”

Advertising

... promosso da Sanofi, al quale hanno partecipato anche Aurelio Luglio, consigliere di- ...di ridurre significativamente il rischio di progressione o morte rispetto allo standard di cura nei..., oltre ad essere 'accanto aie ai loro familiari è da sempre al fianco dei clinici e dei ricercatori per garantire le migliori cure e sostenere gli investimenti in ricerca', ha concluso ...Guarire il mieloma multiplo resistente sta diventando una realtà. Non siamo molto lontani dall'eradicazione di una malattia curabile per molti anni, ma non ancora guaribile. Così Paolo Corradini, dire ...“È di fondamentale importanza che i pazienti con mieloma multiplo abbiano accesso ai migliori trattamenti disponibili secondo un percorso di cura e protocolli basati su solide evidenze cliniche che po ...