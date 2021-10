Ahmedhodzic | la Serie A è interessata al promettente centrale del Malmo

(Di martedì 12 ottobre 2021) Nel campionato svedese c’è un giocatore che si sta mettendo in grande mostra con la maglia del, e che avrebbe già attirato su di se gli occhi di numerosi club europei. Stiamo parlando del difensore bosniaco Anel, graniticocol fisico da corazziere. 195 cm di altezza per il nazionale bosniaco che avrebbe numerose pretendenti anche nella nostraA. Stando quando riportato da Tuttosport sarebbero ben quattro i club nostrani interessati al giocatore: Inter, Atalanta, Napoli e Lazio. Le caratteristiche del classe 1999 fanno gola a tutti insomma, coi biancocelesti che già dalla prossima sessione di mercato dovranno intervenire per puntellare il traballante reparto difensivo della squadra. Chi è Anel, fortebosniaco Entrato nelle ...

I nerazzurri seguono anche (assieme a Atalanta, Lazio e Napoli) Anel, 22enne nazionale bosniaco del Malmoe. TuttoSport.fun, gioca gratis, fai il tuo pronostico e vinci!Quattro società diA su Aneldel Malmö: Atalanta, Lazio, Napoli e Inter Secondo quanto riportato da Tuttosport, ci sarebbe quattro squadre diA interessate ad Anel, difensore bosniaco ...E perché non perdo di vista la realtà: siamo l’Atalanta, non dobbiamo mai perdere la misura” Dopo un avvio di stagione non esaltante e dopo la sconfitta nell’ultimo turno di Serie A prima della sosta ...Poker di pretendenti per Anel Ahmedhodzic. Il 22enne nazionale bosniaco mette in fila mezza Serie A. Il difensore si sta mettendo in luce ...