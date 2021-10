(Di martedì 12 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiLa Regionepronta ad investire inoltre 1,2di euro nei prossimi due anni. Lo comunicanell’apprendere il via libera alla delibera della giunta regionale che chiede al Governo di stanziare quasi 641 milioni di euro a carico del– Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza per finanziare l’overbooking maturato sul PSR 2014-2020. “La Giunta regionale e il presidente De Luca – commenta Gennarino Masiello, presidente di– offrono una risposta concreta che fa giustizia del tempo perso e delle lungaggini burocratiche con un’intuizione intelligente. Con la richiesta di 641 milioni suisi chiudono le vertenze ...

NTR24 : Agricoltura: Coldiretti, da Pnrr e Psr fondi per 1,2 miliardi - ptvtelenostra : AGRICOLTURA. COLDIRETTI CAMPANIA: DA PNRR E PSR FONDI PER 1,2 MILIARDI - - MonferGreenFarm : rivoluzione verde delle attività connesse ad #agricoltura : #agriturismo, #agroenergie,... mercoledì 13 OTTOBRE a… - omicron54 : @Viminale @coldiretti @Confagricoltura @Cia_Agricoltura MELONI MA DI CHE MATRICE PARLI? Ci sei o ci fai? Matrice de… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura Coldiretti

DronEzine.it

La Regione Campania pronta ad investire inoltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi due anni. Lo comunicaCampania nell'apprendere il via libera alla delibera della giunta regionale che chiede al Governo di stanziare ...Lo ha riferito la, secondo cui la popolazione dei mammiferi è aumentata del 15%, per un ... E' giunto il momento di reagire con azioni concrete a supporto del settore, attraverso ...La Regione Campania pronta ad investire in agricoltura oltre 1,2 miliardi di euro nei prossimi due anni. Lo comunica Coldiretti Campania nell’apprendere il via libera alla delibera della giunta region ...Nel mondo dell'agricoltura Brescia conta. Lo dicono i numeri del settore. Ma anche i ruoli politici di rilievo occupati da molti bresciani. Bresciano è il presidente nazionale di Coldiretti... Leggi ...