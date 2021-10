Afghanistan, Russia: resta la logica dei blocchi da guerra fredda (Di martedì 12 ottobre 2021) Per la Russia la crisi afgana conferma che "sfortunatamente, gli assetti geopolitici nella regione non stanno diventando più facili e ne risulta limitata la transizione verso un sistema di coordinate ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) Per lala crisi afgana conferma che "sfortunatamente, gli assetti geopolitici nella regione non stanno diventando più facili e ne risulta limitata la transizione verso un sistema di coordinate ...

lucafiori : @MarSco1979 @gobbetti741 il fatto che possiamo scrivere su Twitter dimostra che siamo in un mondo libero, si faccia… - InformazioneA : Il #Tagikistan sarà protetto dalla #Russia in caso di incursioni dall'#Afghanistan. Secondo alcuni media russi i… - abertolucci6 : @AngelaAngelmi Per forza, vorremmoo ascoltare anche altro. Che ne so, magari qualcosa sull'Europa, sull'Afghanistan… - TheDome_Project : [1] ???????? — ???? Russia dice che proteggerà il Tagikistan in caso di incursione dall'Afghanistan La Russia è pronta a… - CONSERVATORI3 : Le limitazioni #democratiche saranno forse ammesse in #Russia #Cina #Afghanistan #Corea non certo in #Europa. Chi v… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Russia Afghanistan, Russia: resta la logica dei blocchi da guerra fredda Per la Russia la crisi afgana conferma che "sfortunatamente, gli assetti geopolitici nella regione non ... ha aggiunto Lavrov, criticando a poche ore dal G20 sull'Afghanistan presieduto dall'Italia la ...

Afghanistan, oggi il G20 voluto da Draghi ...appuntamento i cui obiettivi sono evitare la catastrofe umanitaria ed evitare che l'Afghanistan ... dagli Stati Uniti alla Russia, dalla Cina all'India. Mosca e Pechino, però, non parteciperanno a ...

