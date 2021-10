Afghanistan, Draghi riunisce i grandi: oggi il G20 straordinario (Di martedì 12 ottobre 2021) Evitare la catastrofe umanitaria e che il Paese torni ad essere un santuario del terrorismo: sono questi i due obiettivi intorno ai quali ruoterà oggi la riunione straordinaria dei leader del G20 sull’Afghanistan, alla quale il premier Mario Draghi ha lavorato per settimane, nel tentativo di creare un consenso il più ampio possibile sul tema. I lavori avranno inizio alle 13, ora italiana, in modalità virtuale. Al termine del vertice, il premier terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. La riunione in videoconferenza si tiene all’indomani della conclusione dei colloqui a Doha tra Stati Uniti e Talebani, i primi dall’ingresso degli studenti coranici a Kabul il 15 agosto scorso. “Credo sia dovere dei Paesi più ricchi del mondo far qualcosa per evitare la catastrofe umanitaria, senza quella ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 ottobre 2021) Evitare la catastrofe umanitaria e che il Paese torni ad essere un santuario del terrorismo: sono questi i due obiettivi intorno ai quali ruoteràla riunione straordinaria dei leader del G20 sull’, alla quale il premier Marioha lavorato per settimane, nel tentativo di creare un consenso il più ampio possibile sul tema. I lavori avranno inizio alle 13, ora italiana, in modalità virtuale. Al termine del vertice, il premier terrà una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. La riunione in videoconferenza si tiene all’indomani della conclusione dei colloqui a Doha tra Stati Uniti e Talebani, i primi dall’ingresso degli studenti coranici a Kabul il 15 agosto scorso. “Credo sia dovere dei Paesi più ricchi del mondo far qualcosa per evitare la catastrofe umanitaria, senza quella ...

