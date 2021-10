Afghanistan, Draghi in conferenza stampa: «Dal G20 mandato all’Onu per rispondere alla crisi umanitaria» (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha tenuto una conferenza stampa a margine del summit del G20 sull’Afghanistan, in corso a Roma. Il vertice è stato organizzato da Draghi dopo lo scoppio della crisi umanitaria provocata dal ritiro delle truppe statunitensi e dalla riconquista del Paese da parte dei talebani. «Siamo tutti consapevoli che siamo davanti a una catastrofe, e che con l’avvicinarsi dell’inverno le cose sono destinate a precipitare», ha detto il premier. «C’è grande disponibilità ad agire e c’è una convergenza di vedute sull’affrontare l’emergenza e per impedire il collasso economico del Paese. Vogliamo arrivare a una posizione unificata. Abbiamo dato mandato alle Nazioni Unite per il coordinamento della risposta ... Leggi su open.online (Di martedì 12 ottobre 2021) Il presidente del Consiglio Marioha tenuto unaa margine del summit del G20 sull’, in corso a Roma. Il vertice è stato organizzato dadopo lo scoppio dellaprovocata dal ritiro delle truppe statunitensi e driconquista del Paese da parte dei talebani. «Siamo tutti consapevoli che siamo davanti a una catastrofe, e che con l’avvicinarsi dell’inverno le cose sono destinate a precipitare», ha detto il premier. «C’è grande disponibilità ad agire e c’è una convergenza di vedute sull’affrontare l’emergenza e per impedire il collasso economico del Paese. Vogliamo arrivare a una posizione unificata. Abbiamo datoalle Nazioni Unite per il coordinamento della risposta ...

