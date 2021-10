Afghanistan: Draghi, 'impedire collasso economico del paese' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Occorre impedire il collasso economico del paese e questo significa tante cose: significa impedire che il sistema dei pagamenti crolli, significa cercare di salvare quel poco di sistema bancario che è rimasto". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'Afghanistan. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Occorreildele questo significa tante cose: significache il sistema dei pagamenti crolli, significa cercare di salvare quel poco di sistema bancario che è rimasto". Così il premier Marioin conferenza stampa al termine del G20 straordinario sull'

