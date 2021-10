Afghanistan: Draghi, 'essenziale coinvolgimento Paesi limitrofi' (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Nella gestione della crisi afghana "il coinvolgimento dei Paesi vicini è essenziale, è un tema che oggi è stato sollevato soprattutto dalla Russia ma è accettato da tutti. C'è piena consapevolezza che le regioni di contorno all'Afghanistan siano coinvolte, questo avviene in tanti modo e sta già avvenendo: i migliaia, forse milioni di migranti sono andati a finire nei Paesi vicini e questi Paesi, senza desiderarlo, sono chiamati a gestire una realtà totalmente nuova e che non è finita. Queste migrazioni continueranno perciò e importante rispondere quanto prima a questa situazione". Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 ottobre 2021) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - Nella gestione della crisi afghana "ildeivicini è, è un tema che oggi è stato sollevato soprattutto dalla Russia ma è accettato da tutti. C'è piena consapevolezza che le regioni di contorno all'siano coinvolte, questo avviene in tanti modo e sta già avvenendo: i migliaia, forse milioni di migranti sono andati a finire neivicini e questi, senza desiderarlo, sono chiamati a gestire una realtà totalmente nuova e che non è finita. Queste migrazioni continueranno perciò e importante rispondere quanto prima a questa situazione". Così il premier Mario, in conferenza stampa al termine del G20 straordinario sulla crisi afghana.

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… - TV7Benevento : Afghanistan: Draghi, 'contatti con talebani indispensabili, non significa riconoscimento'... - TV7Benevento : Afghanistan: Draghi, 'essenziale coinvolgimento Paesi limitrofi'... -