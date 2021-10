Afghanistan, Draghi: assenze Putin e Xi? No motivi politici (Di martedì 12 ottobre 2021) L'assenza al G20 straordinario sull'Afghanistan del presidente russo Vladimir Putin e del leader cinese Xi Jinping non è dovuta a "motivi particolari di politica estera". Ecco come ha commentato il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 12 ottobre 2021) L'assenza al G20 straordinario sull'del presidente russo Vladimire del leader cinese Xi Jinping non è dovuta a "particolari di politica estera". Ecco come ha commentato il ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Oggi #12ottobre, nell’ambito del #G20Italy, alle ore 13 si svolgerà, in videoconferenza, la riunione straordinaria… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi al termine del #G20 straordinario sull'#Afghanistan - Agenzia_Ansa : Al via il G20 straordinario sull'Afghanistan. L'Ue annuncia un miliardo di euro in aiuti. La riunione, organizzata… -